Британскую королевскую семью летом ожидает однополая свадьба

Этим летом в британской королевской семье состоится неординарное событие – троюродный кузен Елизаветы II лорд Ивар Маунтбаттен собирается заключить брак со своим бойфрендом Джеймсом Койлом. Хотя монаршие родственники не собираются присутствовать на гей-свадьбе, они благосклонно отнеслись к решению лорда Ивара, сообщают западные СМИ.

О своей нетрадиционной ориентации лорд Ивар Маунтбаттен впервые объявил открыто два года назад, через год после знакомства со своим избранником. Свадьба будет непубличной и состоится в поместье лорда Маунтбаттена в Девоне. Под венец будущих супругов поведет бывшая леди Маунтбаттен – Пенелопа Томпсон, прожившая в браке с Иваром 16 лет и родившая ему трех дочек. СМИ сообщают, что леди всегда знала о половых предпочтениях мужа, но молчала об этом, чтобы не разрушить образ благополучной се6мьи. Тем не менее, все 10 лет после развода она поддерживала с бывшим мужем теплые отношения.

Сообщается, что на гей-свадьбе не будет традиционного первого танца новобрачных и торта – его заменит сыр. Ожидается, что вместе с бывшей женой на торжество приедут и дочери лорда, чтобы поддержать отца. Всего на свадьбе будут около ста близких друзей пары. Принц Эдвард и его жена Софи, ближайшие родственники Маунтбаттена, не приедут в Девон на торжество.

55-летний лорд Ивар известен тем, что имеет отношение сразу к двух монаршим домам, английскому и российскому –он внук Надежды Михайловны де Торби, правнучки Николая I.