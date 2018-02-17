Мишель Обама рассказала о трудностях в браке с экс-президентом США

Бывшая первая леди США неоднократно обращалась за помощью к психологам, чтобы спасти семью.

Мишель Обама в новом интервью сказала, что людям нужно быть более открытыми и не стесняться обращаться к психологу по семейным отношениям. По мнению бывшей первой леди, в некоторые случая это единственный способ, который поможет спасти семью. Также Мишель призналась, что также столкнулась с трудностях в браке с экс-президентом США Бараком Обамой, когда карьера мужа заставила его надолго уезжать из дома.

Тогда Мишель оставалась наедине со своими двумя детьми и испытывала полное разочарование от брака. В тот момент соединить супругов помог опытный психолог, говорит миссис Обама.