Частный самолет британского лорда протаранил здание аэропорта. Пострадавших нет.

Самолет Dassault Falcon 7X, как выяснилось, принадлежит британскому лорду Майклу Эшкрофту. В момент аварии частного самолета бизнес-класса владельца на борту не было. Британский лорд пока никаких комментариев не дает.

Как сообщают представители аэропорта, воздушное судно покинуло стоянку, а далее протаранило ограждение территории. После чего самолет врезался в близстоящее здание. В нем располагаются офисы одной строительной компании.

Ни на борту, ни в здании людей не было. Поэтому удалось избежать жертв.

На место произошедшей аварии в срочном порядке прибыли службы аэропорта и полиция. Территория была ограждена. В данный момент считают, что причиной, повлекшей столкновение, послужил сильный ветер. Так ли это на самом деле еще окончательно не определено. Расследование продолжается. Все детали инцидента устанавливаются.