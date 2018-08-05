В США разбился угнанный пассажирский самолет

Самолет, угнанный работником аэропорта Такома (международный аэропорт Сиэттла), разбился недалеко от острова Кетро в заливе Пьюджет.

Инцидент произошел в пятницу, 10 августа, около 20:00 по местному времени.

Один из сотрудников аэропорта, личность которого в настоящее время уточняется, самостоятельно поднял в воздух пассажирский лайнер, принадлежащий компании Horizont Air. По предоставленным полицией данным, на борту, кроме угонщика, не было ни пассажиров, ни членов экипажа. Цель угона в настоящее время не определена.

На перехват самолета было отправлено два истребителя, которые должны были увести самолет на безлюдный участок. В результате самолет потерпел крушение из-за действий «пилота», а не в ходе операции военно-воздушных сил. На место крушение направлены суда Береговой охраны США. Работа аэропорта восстановлена в штатном режиме.

Известно, что угнанный самолет - Bombardier Dash 8-Q400 - вмещает на своем борту около 80 человек. Производится серийно канадской авиастроительной компанией с 2000 года.

Тем временем, в Швейцарии за одну неделю зафиксировано три случая падения самолетов. Два крушения произошли в Альпах, известно о 24 погибших. Третье крушение легкомоторного самолета произошло с незначительной высоты, недалеко от аэропорта. Обошлось без пострадавших.