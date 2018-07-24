20 человек погибло в авиакатастрофе в Швейцарии

В Швейцарских Альпах потерпел крушение самолет малой вместимости времен Второй мировой войны. По данным полиции, на борту находилось 20 человек, из них 17 пассажиров и 3 члена экипажа – все они погибли.

Самолет «Юнкерс-52» (Junkers Ju-52) построили в 1939 году, и на протяжении многих лет он выполнял короткие туристические рейсы. Самолет совершал субботний вечерний рейс из Локарно в Дюбердорф на высоте около 2,5 км, когда потерпел крушение возле пика Сеньяз, горы Пиц Зегнанс.

На месте авиакатастрофы идет расследование. «Выяснение обстоятельств происшествия займет больше времени, чем обычно, потому что на борту самолета не было черного ящика», – сообщила полиция Швейцарии. А также добавила, что, изучив траекторию полета, они исключили вероятность столкновения самолета «Юнкерс-52» с другой летательной техникой.

Власти Швейцарии запретили рейсы над горой Пиц Зегнанс до 8 августа.

Юнкерс-52 – немецкий пассажирский и военно-транспортный самолет. Во время гражданской войны в Испании самолет получил прозвища «Тетушка Ю» и «Железная Анни».