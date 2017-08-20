В Подмосковье рухнул самолет, двое погибших

В Серпуховском районе, недалеко от аэродрома «Дракино», потерпел крушение легкомоторный Zlin 326.

Трагедия произошла около 15:00 по Московскому времени.

На борту находилось 2 человека, один из них - известный авиаиспытатель Игорь Турик, второй - пилот Виктор Бирюков. Оба погибли.

На месте трагедии работают экстренные службы.

Предварительная версия крушения - отказ оборудования самолета.

Напомним, что 16 июля в Сумской области потерпел крушение одноместный самолет, обрабатывающий химикатами сельскохозяйственные поля. По информации прокуратуры, самолет зацепился за провода ЛЭП и упал на землю. Пилот погиб на месте.