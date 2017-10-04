Личность пилота, скончавшегося при падении самолета в Волгоградской области, установлена

Следственный комитет сообщил, что пилот легкомоторного АН-2, который разбился в Волгоградской области, был уроженцем Челябинска.

Около девяти часов вечера 22 мая во Фроловском районе Волгоградской области упал на поле и загорелся самолет. Пилот скончался на месте падения, не смотря на все усилия медиков. Других пострадавших от ЧП нет.

Как рассказали в Южной транспортной прокуратуре, за штурвалом находился 41-летний уроженец Челябинска, сотрудник одной из частных компаний. Перед падением самолет обрабатывал поля. СК начал доследственную проверку. Следователи проверяют выполнение правил обеспечения безопасности полетов и устанавливают причины крушения воздушного судна.

Напомним, вчера в международном аэропорту Казани вынужденно приземлился А321, на борту которого пассажир потерял сознание. Мужчину госпитализировали в республиканскую больницу. Самолет смог продолжить свой полет спустя полтора часа после приземления.