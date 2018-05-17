В Казани вынужденно сел самолет из-за обморока пассажира

Вынужденная посадка авиалайнера А321 в Казани была вызвана ЧП с пассажиром – 62-летний мужчина во время полета потерял сознание.

Борт авиакомпании «Северный ветер» должен был доставить 227 пассажиров, которые летели из Чебоксар на отдых в Турцию. Однако рейс в Анталию пришлось прервать: одному из пассажиров стало плохо во время полета. Когда мужчина потерял сознание, экипаж принял решение о вынужденной посадке в Казани. Посадку авиалайнер благополучно совершил около 5 утра по московскому времени. После приземления медики доставили мужчину в Республиканскую клиническую больницу. Там его осмотрели и госпитализировали, сообщают СМИ со ссылкой на Министерство здравоохранения Татарстана.

Что касается самолета, то спустя полтора часа экипаж снова поднял лайнер в воздух и продолжил полет по маршруту.

Напомним, в аэропорту Волгограда 20 мая экстренно сел турецкий борт с 224 пассажирами. Самолет выполнял рейс Анталья – Челябинск. Сразу после инцидента причиной ЧП назвали разгерметизацию салона самолета.