В Сочи экстренно сел самолет из-за смерти пассажира

Сочинские медики встретили борт сразу после посадки, однако помочь пассажиру уже ничем не смогли, лишь были вынуждены констатировать его смерть.

ЧП произошло около 5 часов утра 2 октября. Командир Boeing-787, выполнявший перелет из Ханоя в Лондон, сообщил диспетчерам, что одному из пассажиров стало плохо. Экипаж принял решение об экстренной посадки для оказания ему помощи. Маневр был успешно выполнен, бригада медиков ожидала самолет. Однако их помощь, увы, не понадобилась. Мужчина скончался еще в воздухе.

По данным СМИ, скончавшийся пассажир имел гражданство Великобритании. Предварительной причиной его смерти называют сердечный приступ.

Как сообщили в аэропорту, Boeing находился на земле недолго. Его дозаправили, после чего борт продолжил полет по своему маршруту. Тело умершего пассажира тем же бортом отправили в Лондон.

Вчера стало известно о вынужденной посадке лайнера Boeing авиакомпании «ЮТэйр» в аэропорту Краснодара. У самолета возникли проблемы с шасси. На борту самолета, летевшего из Сочи в столицу, находилось 176 пассажиров, никто из них во время посадки не пострадал.