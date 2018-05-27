Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Хабаровске из-за обморока пассажира

На земле медики приняли решение об обязательной госпитализации мужчины.

Борт, вылетевший из московского Шереметьево, следовал в Южно-Сахалинск, однако экипаж был вынужден сделать остановку из-за тяжелого состояния одного из пассажиров. В полете мужчина потерял сознание, и пилоты приняли решение об экстренной посадке.

В Хабаровском воздушном порту самолет приземлился в 7:36 (вскоре после полуночи по московскому времени). Сначала помощь пассажиру оказывали медработники аэропорта, однако потом было принято решение отправить заболевшего пассажира в краевую больницу.

Местные СМИ сообщают, что мужчина перенес операцию на сердце, которую ему сделали в столице, а во время полета ему стало плохо. Хабаровские врачи оценили его состояние как средне тяжелое и оставили на земле для обследования.

А самолет «Аэрофлота» спустя примерно полтора часа после приземления в Хабаровске продолжил свой полет по маршруту.