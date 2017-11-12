В Новосибирске экстренно приземлился борт «Аэрофлота»

На борту Боинга – 737 находились 154 пассажира и пятеро членов экипажа.

Лайнер, летевший из Кемерово в московский порт Шереметьево, приземлился около 5 часов утра по московскому времени. Как рассказали в пресс-службе аэропорта «Толмачево», решение об экстренной посадке приняли пилоты, а причиной послужила техническая неисправность авиалайнера. Что именно произошло с самолетом, пока не сообщается.

Несмотря на это, борт приземлился штатно, пострадавших среди находившихся на борту людей нет. После приземления пассажиров отправили в так называемую стерильную зону – там они будут ожидать продолжения своего рейса.

Что касается «пострадавшего» борта, его осматривают специалисты. По результатам этого осмотра будет принято решение, сможет ли самолет продолжить полет. В противном случае авиакомпания предоставит пассажирам резервный лайнер.