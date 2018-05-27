В Новосибирске самолет провел в небе 3 часа до вынужденной посадки из-за столкновения с птицей

Почти три часа кружил над Новосибирском Boeing-737, прежде чем совершить вынужденную посадку в Толмачево. Решение о возвращении в аэропорт сразу после вылета экипаж принял после столкновения воздушного лайнера с птицей.

Самолет авиакомпании «Глобус» со 147 пассажирами на борту вылетел из Новосибирска в 23:20 по местному времени, он совершал рейс в Петропавловск – Камчатский, сообщили в транспортной прокуратуре. Начался рейс стандартно, но во время набора высоты авиалайнер столкнулся с птицей - она влетела в лобовое стекло с левой стороны. В такой ситуации пилоты приняли решение вернуться в порт вылета. Но для того, чтобы совершить вынужденную посадку, самолету пришлось провести в воздухе еще почти 3 часа: он кружил над городом, пока шла выработка топлива. Лишь около трех часов ночи по местному времени борт снова приземлился в Толмачево.

В прокуратуре также сообщили, что столкновение не привело к разгерметизации воздушного судна. Никто из находившихся на его борту людей не пострадал. А камчатский рейс был благополучно выполнен – авиакомпания предоставила резервный самолет, на котором пассажиры и вылетели в Петропавловск.

Сейчас транспортная прокуратура проверяет обстоятельства инцидента с самолетом.