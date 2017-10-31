В рейсовый самолет «Нордстар» по пути в Норильск ударила молния

На борту возникла паника, но пилоты продолжили рейс и успешно посадили лайнер. Сейчас обстоятельства воздушного ЧП проверяет транспортная прокуратура.

Борт авиакомпании «Нордстар» вылетел из Москвы в Норильск со 170 пассажирами на борту. С момента взлета прошло всего несколько минут, как самолет попал в грозовой фронт. Кроме сильной турбулентности пассажирам пришлось пережить несколько поистине страшных минут, когда в крыло самолета ударила молния. По словам самих пассажиров, в салоне даже возникла паника, некоторые стали требовать, чтобы пилоты вернулись в столицу. Однако стюардессы успокаивали людей, предлагали валериану и валидол. Только после того, как закончился набор высоты, люди в салоне успокоились.

Как рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, самолет не получил повреждений после удара молнии, все его системы нормально работали, поэтому он продолжил следовать по маршруту. В аэропорту Норильска борт успешно приземлился в штатном режиме. После прибытия в Норильск ни членам экипажа, ни пассажирам воздушного судна помощь не понадобилась.

Сейчас прокуратура проводит необходимую проверку обстоятельств инцидента.