В «Пулково» самолет сняли с полетов после удара молнии

После попадания молнии Airbus А320 временно отстранили от полетов. Экипаж и пассажиры в инциденте не пострадали.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на диспетчерскую службу аэропорта Санкт-Петербурга, А320 выполнял рейс из Москвы в Питер. Молния попала в него при заходе на посадку в «Пулково». Самолет находился на высоте около двух тысяч метров над землей, он получил разряд атмосферного электричества на внешний контур фюзеляжа. Пассажиры и экипаж не пострадали, пилоты благополучно посадили борт.

Тем не менее, поскольку разряд все же повредил фюзеляж, было принято решение о временном отстранении воздушного судна от полетов. Сейчас специалисты проверяют его авионику, а также определяют степень повреждения корпуса.

Напомним, 27 апреля в небе над московским «Шереметьево» от удара молний пострадали сразу два самолета - Airbus А320 компании «Аэрофлот» и немецкий Bombardier. Причем второму из них пришлось прервать рейс и вернуться в аэропорт вылета, чтобы оценить свои повреждения.