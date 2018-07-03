Британский самолет экстренно сел в Баку из-за поломки

Лайнер British Airways, летевший в Мумбаи, совершил экстренную посадку в Баку из-за отказа двигателя. Пассажиры и экипаж при выполнении маневра не пострадали.

Чрезвычайное происшествие случилось рано утром сегодня, 12 июля. Как сообщили в международном аэропорту имени Гейдара Алиева, диспетчеры получили запрос на экстренную посадку около 5.50 утра. Командир Boeing-777, который выполнял рейс из Лондона в индийский Мумбаи, доложил, что у самолета отказал левый двигатель.

Все аварийно-спасательные службы порта привели в готовность, однако их помощь не понадобилась. В 6:29 авиалайнер успешно сел на полосу в Баку. На борту на момент приземления находилось 214 человек, включая и 17 членов экипажа. Никто из людей в экстренной ситуации не пострадал.

Также известно, что пассажиров провели в транзитную зону воздушного порта. Им предоставили еду и напитки. Когда они смогут продолжить полет, пока не сообщается.

Напомним, сегодня утром рейсовый самолет, доставлявший пассажиров из Москвы в Волгоград, не смог сесть в порту назначения из-за сильного бокового ветра. Борту пришлось приземлиться на запасном аэродроме, в Астрахани, а позже продолжить полет по маршруту.