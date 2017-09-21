Во «Внуково» экстренно сел чартер из Турции с россиянами на борту

Сегодня во «Внуково» совершил экстренную посадку чартерный аэробус, на котором более 300 россиян возвращались домой с турецкого курорта Мармарис. Пострадавших в результате ЧП нет.

Об этом сообщило агентство «Интерфакс», ссылаясь на собственные источники в службах аэропорта. О возникновении на борту А-330 авиакомпании I Fly нештатной ситуации диспетчерам доложил командир экипажа. Перед заходом на посадку он сообщил, что экипаж аэробуса потерял управление передней стойкой шасси.

Наземные службы «Внуково» провели подготовку к экстренной посадке самолета. Снижение началось, когда у борта остался минимальный безопасный объем горючего. Посадка прошла успешно, никто из находившихся на борту людей не пострадал.

По данным источников, после приземления авиалайнер отбуксировали на стоянку в аэропорту. Позже его осмотрят техники, которые и установят причину неисправности.

«Внуково» продолжает работу в обычном, штатном режиме.