Итальянский авиалайнер совершил экстренную посадку в Японии

Японские СМИ сообщили об экстренной посадке итальянского авиалайнера, причиной которого стали неполадки с двигателем.

Сегодня стало известно о том, что борт компании Alitalia совершил экстренную посадку на севере Японии. По сведениям СМИ, самолет выполнял рейс из Рима в Токио, однако добраться до пункта назначения воздушное судно не смогло. Экипаж выявил неисправность одного из двигателей, после чего примерно в 11 часов по местному времени лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Титосэ. Посадка прошла успешно. Никто из пассажиров, которых на борту находилось 290 человек, не пострадал. СМИ сообщают, что Alitalia уже приступила к расследованию обстоятельств ЧП с самолетом компании.

Напомним, 3 августа стало известно о том, что в Индии сразу после приземления загорелся самолет, прибывший из Эль-Кувейта. Благодаря грамотным действиям экипажа и персонала аэропорта огонь быстро погасили, никто из 145 пассажиров не пострадал.