Московский борт совершил экстренную посадку в Екатеринбурге

Пассажир самолета остается в екатеринбургской больнице под наблюдением врачей.

Около полуночи по московскому времени самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы в Сеул, был вынужден совершить посадку в аэропорту «Кольцово». Причиной стало резкое ухудшение здоровья одного из пассажиров – гражданина Кореи возрастом около 60 лет. Пилоты приняли решение о посадке и запросили у диспетчеров медицинскую помощь. Поэтому еще до прилета в аэропорт прибыли бригады «скорой помощи». Как только борт сел, мужчину госпитализировали в одну из городских больниц. По предварительной информации, у него случился инсульт. Мужчина остается под наблюдением медиков.

Что касается авиалайнера, он продолжил полет по заданному маршруту. Борт вылетел из Кольцово в 02:42 мск.

Местные СМИ сообщают, что год назад в Кольцово произошел аналогичный случай с самолетом того же маршрута следования. Тогда причиной посадки стала внезапная болезнь четырехлетней девочки - у нее неожиданно поднялась высокая температура. Тогда медики на земле приняли решение оставить малышку и ее маму в больнице.