На Алтае упал и загорелся ЯК-52

На Алтае неподалеку от города Новоалтайска упал и загорелся ЯК-52. В его кабине находились два человека; оба они погибли при падении.

Как сообщают СМИ со ссылкой на экстренные службы региона, самолет выполнял плановый полет из Колманского в Первомайский район. В десятке километров от Новоалтайска во время захода на посадку борт упал на территории спортивно-тренировочной летной базы неподалеку от Чуйского тракта. При падении самолет загорелся, оба пилота погибли. На данный момент, по информации МЧС, огонь уже потушен.

На место происшествия выехали спасатели и представители других экстренных служб, а также правоохранительных органов. Они устанавливают причины и обстоятельства падения воздушного судна. Также устанавливаются личности погибших пилотов.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что на японском острове Окинава в аэропорту едва не столкнулись два истребителя F-15 и гражданский самолет с 85 людьми на борту. Предотвратить трагедию помогла своевременная реакция авиадиспетчера.