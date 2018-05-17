На Окинаве чуть не столкнулись истребители и пассажирский авиалайнер

На острове Окинава в Японии едва не произошло столкновение военных истребителей с гражданским пассажирским лайнером. Предотвратить несчастье удалось благодаря реакции диспетчера аэропорта.

Японские СМИ сообщили, что инцидент имел место сегодня в городе Наха. Местный аэропорт используется как военными, так и гражданской авиацией. Два истребителя F-15 срочно взлетали на перехват неизвестного воздушного судна, которое оказалось у границ воздушного пространства страны. Пилоты по неизвестной пока причине не услышали диспетчера и выехали на взлетно-посадочную полосу аэропорта как раз в тот момент, когда собирался садиться гражданский Bombardier, борт местной авиакомпании. На его борту находились 85 человек – пассажиры и экипаж. Причем в момент инцидента авиалайнер уже находился в 300 метрах от земли.

К счастью, диспетчер полетов сумел остановить гражданский самолет, который был вынужден снова подняться в небо и пропустить истребители. Спустя несколько минут он также благополучно совершил посадку на освободившейся полосе.

В инциденте никто не пострадал. И все же Министерство транспорта Японии отправило в Наху инспекторов, которые должны провести служебное расследование происшествия. Командир военной базы, к которой относятся истребители – «нарушители» заявил, что военные полностью готовы сотрудничать с гражданскими властями в расследовании, чтобы не допустить повторения подобной ситуации.