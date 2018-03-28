Ксения Стриж взяла подростка из детдома

В семье известной радиоведущей Ксении Стриж теперь живет 15-летний подросток. Ксения решила подарить дом 14-летнему челябинскому детдомовцу.

На своей страничке в Instagram Ксения уже выложила несколько фотографий выросшего счастливого семейства. Она рассказала, что встретилась с Никитой в детдоме в Челябинске. У парня есть биологические родители, но они были лишены родительских прав. Так что со временем звезда сможет стать не только опекуном, но и приемной матерью для юноши.

Раньше мальчик приезжал в Москву на зимние каникулы, теперь перебрался в столицу насовсем. Семья уже успела несколько раз в полном составе прогуляться по столице, посетить зоопарк и большой торговый центр. Еще Стриж рассказала, что Никита полон решимости поступить в цирковое училище, и она поддерживает парня в этом решении.

Заметим, что сейчас радиоведущей 51 год. Она замужем в четвертый раз, но раньше никогда не высказывала желания заводить детей. Лишь в прошлом году она заявила, что «дозрела» для материнства. Решение взять ребенка из детского дома пришло раньше, чем Ксения повстречалась с Никитой. «Мне показалось, что я могу подарить человеку возможность хорошей насыщенной жизни», - сказала она.