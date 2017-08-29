СМИ: Минпромторг составил «костяк» подарка для новорожденных

В Минпромторге подготовили предварительный список детских товаров, которые должны войти в «подарочную коробку» для новорожденных граждан России. В него включены 12 предметов, необходимых каждому малышу.

Как сообщают «Известия», в перечне значатся одеяло, комбинезон, боди и чепчик, ползунки и распашонка, крем от опрелостей и детская присыпка, а также подгузники. В ведомстве говорят, что окончательный список содержимого набора будет приниматься совместно, с учетом пожеланий врачей – педиатров, молодых родителей, специалистов по качеству.

При этом предполагается, что большинство товаров будут отечественного производства. Министерство провело изучение возможностей российской промышленности, и в результате был сделан вывод, что отечественные производители вполне способны наполнить подарочную коробку качественными вещами. Таким образом, программа получения подарков для новорожденных по всей России не только поддержит молодые семьи, но и стимулирует производство товаров для детей.

Напомним, правительство обнародовало программу мероприятий Десятилетия детства, одним из пунктов которой значится выдача подарков для новорожденных во всех родильных домах страны. Сейчас подобные программы существуют в отдельных регионах. В их числе – Москва, Тульская и Вологодская области, Якутия и Башкирия.