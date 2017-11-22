Брэд Питт не платит алименты Анджелине Джоли

Анджелина Джоли не получает необходимых сумм на воспитание общих с Брэдом Питом шестерых детей.

На днях Джоли с помощью своего нового адвоката снова обратилась в суд с заявлением о том, чтобы Брэду Питу было выставлено официальное обязательство в выплате алиментов. По ее словам, до этого у них были только устные договоренности, которые Питт за полтора года ни разу не выполнил.

В свою очередь защита Брэда Питта уверяет, что все свои обязательства он своевременно выполнял, а подобные заявления бывшей супруги намерен игнорировать, так как в свою очередь хочет добиться в суде установления равноправной опеки над их детьми.

Бракоразводный процесс самой знаменитой пары Голливуда длиться с 2016 года. Документы на развод были поданы Анджелиной Джоли с комментарием, что их с Питтом разногласия уже невозможно решить. Опеку над всеми детьми Джоли оставила за собой.

Также известно, что новый адвокат актрисы потребовал у суда вынести заключительное решение о разводе не позднее конца 2018 года.

Предыдущая адвокат Джоли, Лаура Вассер, отказалась с ней работать, комментируя это тем, что актриса стала слишком агрессивной и «ядовитой». Всё чаще на их встречи Джоли стала приезжать слишком разгневанной. Не выдержав такого количества негатива, Вассер отказалась от данного бракоразводного процесса.