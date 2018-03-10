В американском госпитале одновременно забеременели сразу 16 медсестер

Администрации американской больницы Banner Desert Medical Center в Фениксе (штат Аризона) в скором времени предстоит бороться с острой нехваткой персонала из-за одновременного ухода в декрет сразу 16 медсестер.

Как рассказала в соцсетях одна из медсестер - будущих мам, девушки в один голос заявляют, что не планировали устраивать своеобразный флэш-моб, а одновременный уход в декрет – чистая случайность. Кроме того, двое из будущих мам не так давно лечились от бесплодия. Сами девушки шутя заявили, что во всем «виновата» вода, которую они пьют на работе. К слову, все медсестры работают в одном отделении – в интенсивной терапии.

CNN сообщает, что администрация больницы уже предприняла некоторые шаги, чтобы облегчить жизнь своему беременному персоналу. Например, будущих мам освободили от работы с туберкулезными пациентами и проведения химиотерапии. Меню в больничном кафе также приспособили для вкусов беременных и добавили в него пресловутое «солененькое» - маринованные огурчики и оливки.

Первые детишки в семьях ставших знаменитыми медсестер появятся уже в октябре. Так что администрации госпиталя совсем скоро придется срочно решать проблему подбора нового персонала на смену своим беременным сотрудницам.