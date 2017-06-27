Бывшая невеста Димы Билана набрала 20 килограмм

Елена Кулецкая, чуть было на ставшая женой Димы Билана, шокирована собственным весом. Об этом она написала на страничке в соцсетях, рассказав подписчикам об ощущениях своей второй беременности.

Совсем скоро модель должна родить своего второго малыша. А пока наслаждается всеми гастрономическими преимуществами своего положения. Елена дала себе волю, налегая на сладкое и вкусности, и в результате поправилась на целых 20 килограмм.

По ее признанию, Кулецкая сама была шокирована цифрой, появившейся на весах во время последнего взвешивания. Хотя и понимает причины своего шока. «Каждое хомячество влечет за собой расплату», - написала она в Instagram.

Елена Кулецкая - успешная модель, но ее популярность особенно выросла после романа с Димой Биланом, едва не закончившимся свадьбой. Певец даже подарил избраннице дорогое кольцо с бриллиантом в знак помолвки и обещал жениться после «Евровидения – 2008», которое собирался выиграть. Однако свадьба так и не случилась, влюбленные расстались. Спустя несколько лет Елена сделала другой выбор, выйдя замуж за оператора Станислава Романовского. У пары уже есть дочурка, ей недавно исполнилось 2 года.

Кого супруги ждут сейчас, неизвестно. Но по косвенным признакам (например, цвету фона для «детских» постов) подписчики модели определили, что вскоре будут поздравлять ее с рождением сына.

Напомним, недавно Дима Билан вызвал немалый резонанс в Сети постом о том, что не хочет иметь детей, по крайней мере, до 40 лет. В качестве причины он сослался на ответственность, которую в детстве был вынужден нести за маленькую сестру.