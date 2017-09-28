Собянин утвердил допвыплату классным руководителям в размере 12,5 тыс. рублей

В работе пленарного заседания московского городского педсовета, которое прошло на ВДНХ в рамках II Международного форума «Город образования», принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Выступая на педсовете, градоначальник сообщил о том, что с 1 августа 2018 года классные руководители Москвы будут получать допвыплату в размере 12,5 тыс. рублей. Надбавку получат все педагоги, курирующие классы с 25 учениками, пишет информпортал Life24.

«Если классный руководитель ведет класс, в котором учатся не менее 25 школьников, он будет получать из муниципального бюджета столицы ежемесячную надбавку в размере 12 500 рублей. Начисление допвыплаты буде проведено задним числом – начиная с 1 августа 2018 года. Соответствующее распоряжение Правительства Москвы мною уже подписано», – сказал Собянин.

Мэр столицы отметил, что «на плечах педагогов Москвы лежит огромная ответственность и нагрузка, которые ранее не были как следует оценены властями города». По словам Собянина, при меньшей наполняемости класса сумма допвыплаты будет регулироваться в зависимости от количества учеников.