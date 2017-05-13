21-летняя звезда Youtube скончалась после тяжелой операции

О смерти Клэр Вайнленд, рассказывавшей в своем блоге о борьбе с болезнью и любви к жизни, сообщили родственники.

Клэр с рождения боролась с кистозным фиброзом легких, но любое лечение давало лишь временное облегчение. Девушке пришлось пережить несколько серьезных операций.

Как говорила сама Клэр, с 14 лет она понимала, что окружающие смотрят на нее как на инвалида и решила бороться. Она создала свой видеоблог, в котором рассказывала об усилиях по борьбе с болезнью. Несколько лет девушка стремилась показать подписчикам, что людям со смертельными диагнозами нужна не жалость, а понимание окружающих.

Недавно врачи предложили использовать радикальный метод лечения Клэр - трансплантацию легких. В решении оперироваться девушку поддержали не только родители, но и 200 тысяч ее подписчиков. Операция состоялась 26 июля, однако не стала успешной. После пересадки начались осложнения, из-за которых в организме девушки стали образовываться кровяные тромбы. Спустя несколько дней Клэр скончалась.

Даже после смерти девушки ролики на ее канале продолжают просматривать пользователи.