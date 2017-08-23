Из-за визовых проблем управляющий делами Московской патриархии не поедет на Афон

Светские власти Греции отказали митрополиту Варсонофию в визе для въезда в страну. При этом о запрете посещения Святой Горы речь не идет.

Нынешняя поездка в Грецию должна была стать для митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского традиционной – как рассказали в патриархии, святой отец уже много лет осенью отправлялся в паломничество на Афон. Однако сейчас консульский отдел Греции не открыл духовному лицу шенгенскую визу. Также в патриархии подчеркнули, что этот запрет чисто светский - решение о посещении Афона принимают духовные власти.

СМИ уже неоднократно сообщали, что в последнее время проблемы российских священников с получением греческих виз значительно увеличились. Так, протоиерей Василий Биксей рассказал журналистам, что пытался получить визу для отдыха с семьей в Греции через туристическую компанию. В результате ему было отказано как не имеющему обоснований для пребывания в стране. А протоиерей Владимир Вигилянский через соцсети попросил посла Греции в России объяснить, почему российским священникам отказывают в визах после того, как ему намекнули, что не стоит указывать в прошении о визе свою принадлежность к русской церкви.

Отреагировали на проблему и в МИД РФ. В августе ведомство направило в греческое посольство ноту с просьбой разъяснить суть проблемы с въездом священников.