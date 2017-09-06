В.Скворцова присутствовала на заседании Глобального совета по мониторингу готовности к чрезвычайным ситуациям

Десятого сентября Глобальный совет по мониторингу готовности к ЧС провел первое заседание в Женеве. Мероприятие состоялось на площадке штаб-квартиры ВОЗ.

Напомним, что учреждение Совета произошло по предложению ВОЗ и Группы Всемирного банка. Он нацелен на то, чтобы оценивать мировые наработки своевременного выявления и оперативного реагирования на ЧС, что способствует последующей разработке предложений по укреплению таких потенциалов.

Членами Совета являются эксперты из девяти государств, в том числе, и из России, которую представляет Вероника Скворцова. Глава c посетила заседание за десятое сентября, которое выступило подтверждением востребованности российского опыта в борьбе с ЧС и обоснованности высокой оценки международным сообществом профессиональных заслуг и авторитета руководителя отечественной отрасли здравоохранения.