Эксперт по языку тела: Меган Маркл еще покажет свой истинный нрав

На самом деле, считает специалист, именно «тихоня» Меган является лидером в семье герцога Сассекского.

Об этом рассказала модному журналу Harpers Bazaar эксперт по языку тела Джуди Джеймс. По словам специалиста, молодая герцогиня постоянно работает над тем, чтобы подчеркнуть доминирование принца Гарри. Публика привыкла видеть Меган кроткой и милой, с улыбкой на лице. Обычно она слегка отстает от супруга, тем самым как бы подчеркивая его главенствующее положение.

Тем не менее, именно герцогиня гораздо увереннее чувствует себя под прицелом камер, говорит психолог. И даже пользуется своими актерскими навыками, чтобы незаметно подбодрить мужа. Чаще всего ее выдает «квазиматеринский» жест – Меган частенько нежно кладет руку на спину мужа и кокетливо подталкивает его вперед.

Эксперт считает, что во время публичных выходов пары герцогиня Сассекская никогда не теряет контроля над ситуацией. На самом деле у Меган сильный характер, считает психолог, и миру еще предстоит его увидеть.

Напомним, недавно Кенсингтонский дворец официально объявил о первом официальном королевском турне принца Гарри и его супруги. Во второй половине октября молодожены посетят Австралию и новую Зеландию, а также Фиджи и королевство Тонга.