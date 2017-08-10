На Сахалине 50 детей попали в больницу с менингитом

Как рассказали в областном минздраве, самому маленькому пациенту, который сейчас находится в областной инфекционной больнице, всего лишь 8 месяцев.

Известно, что в больнице пока остаются одиннадцать детишек, которые посещали два детских садика в Южно-Сахалинске - № 49 и № 43. У всех малышей диагностирован серозный менингит. Кстати, один из этих садов был закрыт ранее на карантин.

Что касается других пациентов, рассказали в минздраве, у них нет привязки к определенному дошкольному заведению либо школе. Это и малыши, которые воспитываются вне детских коллективов, и несколько школьников. А самому младшему заболевшему менингитом ребенку всего восемь месяцев.

Медики подчеркнули, что вакцины от этой грозной инфекции пока не существует. Поэтому профилактику проводят с помощью так называемых неспецифических методов. Врачи советуют тщательно следить за чистотой рук и поменьше попадать в большие скопления людей.

Ранее сообщалось, что одно из подразделений «Ростеха», предприятие «Микроген» проводит клинические испытания новой поливалентной вакцины против менингита и менингококцемии.

Серозный менингит – инфекционная болезнь, которую вызывают энтеровирусы. Ее главными симптомами являются высокая температура, рвота и сильные головные боли.