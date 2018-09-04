Селене Гомес досталось от поклонников за неухоженный вид

Папарацци подловили молодую актрису во время прогулки с друзьями. Выложенные ими фото Селены разочаровали ее поклонников.

Репортеры поймали звезду в объектив в Ло-Анджелесе, когда девушка вышла прогуляться в компании друзей. И хотя впервые за долгое время на ее лице сияла довольная улыбка, фанаты набросились на свою любимицу, поскольку по их мнению она совсем перестала следить за собой.

На прогулку Селена отправилась в мешковатом спортивном костюме и разноцветных шлепанцах. Длинные волосы звезда собрала в простой хвост, а глаза прикрыла огромными темными очками. Почитатели посчитали такой вид девушки неряшливым и безвкусным, а многие заявили, что некогда стройная звезда своими объемами все больше приближается к определению пышки.

Причиной таких метаморфоз критики Гомес посчитали ее разрыв с Джастином Бибером. Поговаривают, что после помолвки экс-бойфренда актриса впала в депрессию, с которой долго боролась. Тем более, что Бибер и его невеста Ники Хейли буквально не сходят со страниц таблоидов.

Впрочем, самые верные поклонники продолжают поддерживать девушку, уверяя, что перемены во внешности ей к лицу, а лишние килограммы Селена с легкостью сбросит. Тем более, что, по свидетельствам близких к актрисе источников, она готова оставить прошлое позади и уже начала искать своего нового спутника.