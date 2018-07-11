Снова анорексия? Анджелина Джоли вышла прогуляться в обтягивающих леггинсах

Папарацци «подловили» звезду во время прогулки с детьми на Голливудских холмах. Увидев фото, поклонники актрисы заподозрили, что она снова «не дружит» с едой.

Для прогулки с детьми в День труда (один из американских национальных праздников) Джоли выбрала черные леггинсы, футболку с коротким рукавом, очки-авиаторы и шляпу с широкими полями. Дети также оделись по-спортивному, ведь Голливудские холмы славятся как любимое прибежище хайкинга (любителей долгих прогулок и походов).

Увидев на фото худые открытые руки и «ноги-спички» актрисы, ее почитатели снова встревожились о состоянии ее здоровья. Ведь совсем недавно западные СМИ сообщали, что Анджелина вынуждена была лечь в клинику, которая специализируется на лечении булимии и анорексии. Позже, после информации о временном примирении с бывшим мужем, Брэдом Питтом в конфликте об опеке над детьми, актриса выглядела куда более здоровой и отдохнувшей.

Кроме того, некоторые фанаты Джоли испугались, что их звезда кардинально сменила стиль. Многие годы актриса появляется на публике в стильных сдержанных туалетах, предпочитая юбки и платья. Именно за прекрасный вкус ее называют иконой стиля. Поэтому снимок Джоли в обтягивающих брюках тут же посчитали редким и далеко не самым удачным в ее портфолио.