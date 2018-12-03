Онлайн магазин детской одежды заподозрили в организации проституции

3 декабря в Москве стало известно о сайте магазина детской одежды, которая предлагала услугу «дети в аренду».

Следователи проверили один из таких сайтов и выяснили, что они действительно принимали финансовое поступление от предлагаемой ими аренды детей для проституции. В подтверждение была представлена статья, где была указана цена часовой аренды и услуга доставки за пределы Москвы. В имени сайта присутствовали буквы СР, которые обозначают «child porno» ( с англ. детское порно) - подчеркивают информаторы.

Поводом для следствия стали заявления СМИ. Они утверждали, что под прикрытием онлайн магазина преступники проводят детскую проституцию.

Самыми первыми на такой сайт обратили внимание пользователи социальной сети «ВКонтакте». Для распространения информации они делали скриншоты.

В данный момент при попытке входа на сайт так называемой детской одежды появляется фотография Андрея Чикатило с подписью «Я их всех съел».