Александр Беглов уволил глав трех районов Петербурга

Во время заседания с высоких должностей «Второй Столицы» уволены главы районных администраций сообщают СМИ.

Андрей Беглов (на данный момент и.о обязанности губернатора города Санкт Петербург) отстранил от обязанностей, уполномоченных глав, сразу трёх районов мегаполиса: Андрея Хлуткова (Центрального района), Юлию Киселёву (Василеостровского района) и Виталия Черкашина (Красносельского района).

Андрей Беглов взывает «обратить внимание высокопоставленных чиновников районных администраций» на развитие механизмов эффективности работы для благоустройства города. Поспособствовать этому может прямой контакт с населением. Стоит наладить отношения с жителями города, проявлять к ним внимание и предоставлять возможность высказать своё мнение касательно того как сделать город лучше и комфортнее. Ну а чтобы встречи не становились формальными, в них будут участвовать, все члены правительства сообщил врио Беглов.