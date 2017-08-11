Топ-менеджер бразильского Vouge уволилась из-за расистского фото

Директор по стилю бразильского Vouge Доната Мейреллес уволилась после опубликования в Instagram фото с темнокожими рабынями. Снимки были сделаны на вечеринке по случаю её 50-летнего юбилея.

Фото вызвали бурю негодования в соцсетях - пользователи отметили схожесть кресла, на котором сидела Мейреллес, с «рабовладельческим тороном». Также людей возмутили платья чернокожих девушек с одним обнажённым плечом: они сильно напоминали костюмы рабынь XIX века. Стоит отметить, что празднование проходило в штате Баия, где большинство населения составляют чернокожие.

Сама глава отдела моды утверждает, что вечеринка не имела никакого расистского подтекста и была выполнена в стиле афробразильской религии «кандомбле». Тем не менее, Мейреллес пришлось уволиться, а бразильский Vouge принёс публичные извинения и пообещал увеличить количество статей, «борющихся с дискриминацией».