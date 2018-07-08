Индия ввела электронные визы для путешественников со всего мира

15.02.19. Москва. Интерфакс Туризм. Информация по данным портала «The Week» - туристы из 166-ти стран мира, получили возможность посещать Индию с наличием электронных виз (с количеством пребывания в 90 дней).

Исходя из данных портала: «Первый раз новшество в виде «электронной визы для Индии» было введено пять лет назад. Виза давала возможность гражданам, тогда ещё 46-ти стран, допустимы срок присутствия в стране 60-сят дней.

Кроме этого, численность аэропортов, с помощью которых можно пересекать границу с электронной визой «возросло к 28-ми» сообщает «The Week».

15 февраля заместитель министра в сфере экономического развития, Сергей Галкин, сообщил на проходящем в Сочи форуме о разработке собственных электронных виз. Которые позволят иностранцам, при условии покупки турпакета совершать поездки от 3-х до 8-ми дней.