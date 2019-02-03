Московская разработка позволит не потерять багаж в аэропортах

Московские разработчики создали метки, которые позволят не потерять багаж в аэропортах.

Авторство разработки принадлежит резиденту особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва».

В основе лежат особые одноразовые RFID-метки, позволяющие маркировать багаж в аэропортах и следить за его перемещением. Метка действует в любой стране мира. Следить за багажом можно будет через мобильное приложение.

С 2020 года маркировка багажа во всех аэропортах мира RFID-метками станет обязательной.

RFID (англ. Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация) способ автоматической идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в так называемых транспондерах, или RFID-метках.