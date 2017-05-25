Желанные подарки на 23 февраля

Интернет портал «Avito» провёл своё собственное расследования и выяснил, чего же больше всего, желают мужчины на 23 февраля.

В приоритетах у сильного пола в этом году новые гаджеты (26% желающих), на процент меньше желающих получить в подарок часы (25%), авто в подарок желают (22%) мужского пола, (20%) будут рады спортивным товарам.

Женщины не разделяют мнение мужчин относительно подарков в этом году, хоть и процентный эквивалент и вырос до 93% желающих поздравить представителей сильного пола. Большинство женщин оценивают сумму подарка не более в тысячу рублей. В их намерениях входят такие вот подарки: средства за уходом за собой (25%); одежда и обувь отлично, подходят за подарок, считают (23%) женщин; подарочными сертификатами удостоят своих мужчин (16%); спортивные товары намерены дарить (15%); носки будут дарить (14%) представительниц слабого пола.