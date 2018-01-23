Шарм-эш-Шейх ограждают стеной

Исходя их информации издания «The Guardian», на данный момент, вокруг Египетского курортного городка, активно ведутся строительные работы. А именно возведение шестиметрового бетонного ограждения.

У издания имеются доказательства информации (фотографии и даже видео). Губернатор Южного Синая (Халед Фуда) в корне не согласен с издательством. «Нет у нас никакой стены, это так для безопасности города» сообщает губернатор. «Стена это или не стена», но 37 километров бетонного забора с колючей проволокой выстроено всё же будет.

Представитель курорта сообщил что «никто не понимает, что собственно происходит». Анонимный источник в свою очередь сообщил издательству следующее «город окружен пропускными пунктами и оснащён системой видеонаблюдения». Со слов жителей города «возводимое бетонное укрытие» не придаст городу не красоты ни безопасности.