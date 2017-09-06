МЧС напомнило о «непостоянстве ледяных покровов» в Хакасии

«Прошедшие морозные деньки уплотнили толщину ледяного покрова на водоёмах Хакасии, но это не исключает опасности провала под ледяную корку в некоторых местах озёр» сообщают работники службы МЧС.

Ледяной пласт, на Калининском и Ташебинском водоёмах (Хакасии), образовался в последствии «холодных деньков» и набрал в высоте уже больше 100-а сантиметров. Однако подводные течения из одного карьера в другой могут доставить серьёзные неприятности рыбакам, рискнувшим порыбачить в этих водоёмах в конце зимы. Самой опасной на протяжении все зимы остаётся река «Абакан». Скрытые подо льдом «промоины» образованные, в следствии, постоянного сильного течения реки, незаметны под ледяным настилом и могут стать большой неприятностью для человека решившего пренебречь собственной безопасностью. Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют «не пренебрегать собственной жизнью ступив на опасный лёд».