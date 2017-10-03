Международный день полярного медведя будут отмечать 27 февраля в Московском зоопарке

На официальном сайте мэра столицы было объявлено о проведении торжества посвященному полярному медведю на территории Московского зоопарка 27 февраля.

Будет чем порадовать и людей в торжественный день посвященный медведю. Гостям, что придут в одежде белого цвета (хотя бы два предмета белого цвета, из гардероба, на человеке присутствовать должно) будет скидка в 40% на билет в зоопарк.

Кроме этого, посетителям будет представлена праздничная программа по случаю праздника. В программу включёна экскурсия по зоопарку с интерактивным квестом «Соседи», мастер класс по рисованию, а также возможность вдоволь насладиться экспозицией «Полярный Мир» расположенной в зоосаде. Ещё гостям будет предоставлена возможность сыграть в угадывание (любимых лакомств полярного медведя и размера его лапы).