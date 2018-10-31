«Нет никакой защиты Отечества»: Лена Миро раскритиковала праздник 23 февраля

Праздник «День защитника Отечества» вызывает у фанатов блогерши такое же разочарование, как и у интернет-знаменитости.

Лена Миро раскритиковала саму идею праздника в тот момент, когда страна находится на пороге «вымирания». Блогерша посвятила своей тираде новый пост, главный смысл которого заключается в отсутствии какого-либо повода для гордости Россией. Миро отметила, что главные символы защиты государства – власть, армия и полиция – вызывают страх не у иноземного врага, а у собственных граждан. Вероятно, звезда говорит о скандале с чиновником-убийцей Арашуковым, проблемах внутри российской армии, которая под завязку заполнена контрактниками, и о полицейских: «Так вот, намного большую опасность я вижу в работнике полиции, который оставит меня на улице», - пишет Миро в блоге.

«Нет никакой защиты Отечества. Это всё - общие слова, демагогия. Не надо тут высокопарно болтать красивыми лозунгами о патриотизме! Патриотизм - это когда мы сыты, обуты, живём хорошо, а не только избранные, как сейчас, в шоколаде. Мы должны понимать, ради чего нам умирать, если начнётся война. Я этого не понимаю. Не вижу причины», - заключила она.

Справедливости ради стоит отметить, что в словах скандалистки о том, что сегодня праздник 23 февраля – формальность и традиция, есть доля правды. Во-первых, под каждым словом подписалось большинство её фанатов – обычных россиян. Эти хрупкие показатели подтверждает и ряд социологических опросов последних лет. Так, в 2015 году на фоне войны на Украине, по данным опроса Romir, 59% россиян были готовы воевать за Россию, тогда как в 2017-м показатель зеркально отобразился – большинство предпочли «пересидеть» беду.

Такое воодушевление 4 года назад, вероятно, было оправдано уровнем доверия к армии – более 93% россиян гордились вооружёнными силами в 2017 году, по данным ВЦИОМ. Колебания доверия к полиции тоже показывают интересную статистику: лишь 35% выразили недоверии ко всем правоохранительным структурам, тогда как 65% были уверены в порядочности полицейских на транспорте. Только 30% россиян в 2018 году заявили, что испытывают гордость быть гражданами РФ, при том, что этот показатель ежегодно падает. Вероятно, и этим обусловлено нежелание гражданских при необходимости воевать за идеологию правящей власти, отдав лавры обречённым военным, что и пыталась доказать Лена Миро.