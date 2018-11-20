7 миллионов туристов посетило Киргизию за 2018 год

Основной туристический поток составляли граждане СНГ (примерно 6 миллионов 674 тысяч туристов), остальная масса прибывших из дальнего зарубежья.

Курорты озера Иссык-Куль были в предпочтении у граждан России, Узбекистана и Казахстана, курорты с горным и приключенческим наклоном выбрали, для себя туристы, прибывшие из дальнего зарубежья, об этом сообщила вице-премьер-министр Киргизии (Алтынай Омурбекова).

По итогам 2017-го года Киргизию посетило 2,5 миллиона (это на 52% меньше чем за следующий 2018 год) иностранных туристов. Тем не менее, прибыль страны за время пребывание туристов, увеличилась на 26 миллиардов рублей.