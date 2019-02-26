Заграничный отдых на 8 марта будет самым бюджетным в Индии

Самым доступным отдыхом, в преддверии 8 марта, по оценкам специалистов АТОР оказался десятидневный тур в Индии, а именно штат Гоа, отдых на курорте обойдётся двум взрослым в (53 729 рублей).

Критериями в составлении списка послужили: перелёт туда и обратно, медицинская страховка, транспортные услуги, а также проживание в номере в течении 10-ти дней и все эти услуги рассчитаны на двоих взрослых. Питание включено в список не было, поскольку отличается в зависимости от программы тура.

Следом за Индией в бюджетный список также вошли: ОАЭ отдых в праздник, там обойдётся в (54 121 рублей), Иордания (57 439 рублей), Таиланд (79 778 рублей), бюджетный отдых в Израиле оценивается в (79 445 рублей), Шри-Ланка (80 996 рублей), Китайский курорт Хайнань оценили в (87 362 рубля), тур во Вьетнаме стоимостью в (87 514 рублей), замыкает список Бали (90 017 рублей), и отдых в Мексике (94 889 рублей).