С июня запустят ежедневные авиарейсы Казань-Стамбул

Занялась осуществлением прямого рейса из Казани в Стамбул флагманская турецкая авиакомпания «Turkish Airlines». Прямые рейсы будут проходить по заданному маршруту уже с начала июня.

Со слов представителя авиакомпании, прибывшего в Татарстан (по этому вопросу) «Количество туристов из Татарстана растёт с каждым годом всё больше, в связи с этим, мы приняли решение вести ежедневные рейсы Казань-Стамбул».

«Воздушный путь, пролегающий по заданному маршруту, уже осуществляется самолетами авиакомпаний в течении 13 лет. Сначала рейсы проходили два раза в неделю, сейчас уже пять, вот с июня будут выполняться ежедневно» со слов представителя «Тurkish Airlines».