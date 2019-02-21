За прошедший 2018 год Абхазию посетило более 1 миллиона туристов

Как место, для длительного отдыха, Абхазию полностью оценило более 550 тысяч туристов, на денёк собственным транспортом или экскурсионной группой в Абхазии, побывало 450 тысяч путешественников, сообщил министр (по вопросам развития туризма в стране Автандил Гарцкия)

«Абхазия способна предоставить разные туристические направления. Кроме экстремального, познавательного, религиозного, пляжного и оздоровительного видов отдыха в прошлом году, так же пользовался спросом новый «гастрономический туризм» (гастрономические туры, представляли собой маршруты, по которым проходило знакомство туристов с богатой национальной кухней страны). Ну и конечно, любители активного отдыха оценили такое развлечение как дайвинг» пояснил министр.

В прошлом году были популярными туры на 6-8 дней, а почти 40 %туристов приехали в Абхазию с детьми. Также Гарцкия считает, что нужно сделать упор на развитие оздоровительных центров и различных санаториев страны, ведь за последние пару лет большинство туристов выбирает в Абхазии оздоровительные туры, а пляжный отдых, пока в меньшинстве.