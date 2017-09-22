9 марта в Зарайском Кремле пройдёт масленичная ярмарка

02.03.19 Пресс служба комитета туризма Подмосковья сообщила о проведении «масленичной ярмарки» на территории Зарайского Кремля 9-го марта. Время проведения мероприятия с 12-00 до 15-00.

За это время на территории крепости будет проходить целый комплекс забав: многообразные развлечения, в которых гостям будет предоставлена возможность поучаствовать: хороводы, конкурсы, игры, познание тайн старинных ремесел, и напоследок угощения, в виде традиционных русских блинов на самом длинном Зарайском блинном столе.

Всё многообразие конкурсов представленных в скором времени в Зарайском Кремле было составлено на основе традиционных видов празднования «Масленицы» народом в Рязанской губернии 1929 года сообщает пресс-служба.