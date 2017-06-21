На юге Западной Сибири за прошедшие сутки 9-ти туристам понадобилась помощь спасателей

Пресс служба Кузбасса сообщает «За вчерашний день служба спасателей 9-ть раз выручала туристов». Спасатели в горных массивах Кузбасса всегда готовы придти на помощь путешественникам (переоценившим свои способности) решившим покорить горнолыжные склоны здешних мест. С начала сезона у сотрудников МЧС было 460 вызовов.

Работники МЧС в полной что не сказать «боевой готовности». В комплект сотрудников службы входит профессиональное снаряжение альпиниста, снегоступы, способом передвижения у спасателей служат снегоходы, а также в арсенале МЧС, всегда есть сани для эвакуации пострадавших. Спасатели Кемеровской области настоятельно рекомендует желающим покорить горнолыжные склоны, быть предельно острожными, а в случаю возникновения непредвиденной ситуации, сразу звонить 101.