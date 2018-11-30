На его руке красуется татуировка с изображением Джокера, но его любимый супергерой – невыдуманный персонаж, работающий в Кремле.

Сергей Полунин был сравнен с легендарным советским танцором Рудольфом Нуреевым за совершенство своей техники. Его политические отношения с Москвой привели его на противоположную сторону относительно великого мастера двадцатого века. Лицо президента Владимира Путина, набито на его торсе: «Я думаю, что он действительно пытается строить и делать хорошие вещи».

Этот «плохой парень из балета», как его называют СМИ, вырос на Украине, но с прошлого года у него российский паспорт – его личное решение.

Украинская гордость до сих пор кровоточит от раны российского вмешательства и не прощает артистов, которые выходят на российские сцены. Так, например, украинскую певицу Анну Корсун (Марув), выбранной телезрителями для представления Украины на Евровидении, телевидение поставило перед выбором между участием в международном конкурсе или исполнение запланированных в России концертов.

Не достигнув соглашения, Украина не будет участвовать в этом году в знаменитом фестивале песни. Министерство культуры Украины принимает только «патриотов, которые осознают свою ответственность».

Полунин заполнил свой аккаунт в Instagram сообщениями, призывающими избивать людей с избыточным весом, и критиковал танцующих гомосексуалистов за то, что считал их слишком "женоподобными". Его сообщения в социальных сетях имели последствия в его карьере, такие как потеря роли в «Лебедином озере» в Парижской опере. Сейчас он гастролирует по России со своим танцевальным проектом «Сакра».